Танга, Танзания, 24 января, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В Танзании после трех укусов крысы скончался ребенок, 9 месяцев от роду. Об этом сообщает газета Nipashe.

Винсент Ван Гог. Две крысы. 1884

Происшествие произошло рано утром 22 января в деревне Квабада области Танга в Танзании, когда ребенок спал со своей матерью Вероникой Хауле.

Председатель деревни Квабада Фредрик Казимото рассказал, что ребенок с матерью спали на кровати без противомоскитной сетки. Крыса сделала три укуса. С утра мать обнаружила, что ребенок погиб.