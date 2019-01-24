Калуга, 24 января, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов 23 января посетил калужское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги посетил центр реабилитации инвалидов войны

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в городе проживает более 900 бывших военнослужащих, проходивших службу в Республике Афганистане, в том числе — 19 инвалидов боевых действий. Организация «Инвалиды войны» защищает интересы этих людей. Её участники оказывают помощь ветеранам боевых действий и членам их семей, ведут работу по увековечению памяти погибших при исполнении воинского долга и созданию Музея локальных войн и вооруженных конфликтов, проводят экскурсии по Калуге для людей с ограниченными возможностями, организуют встречи со школьниками и студентами. Центр реабилитации оказывает ветеранам боевых действий, прежде всего, медицинскую и психологическую помощь.

Глава города поблагодарил сотрудников центра за заботу о защитниках Отечества, помощь в медицинской и социальной реабилитации ветеранов боевых действий и наградил почётными грамотами членов Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане в связи с 30-летием вывода советских войск, отметив их важную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения калужан.

«Очень ценно, что люди, потерявшие здоровье при выполнении своего воинского долга, находят здесь, в центре, необходимую заботу, помощь, понимание, — отметил Александр Иванов. — Это неоценимый вклад в дело социальной реабилитации, защиты и поддержки инвалидов боевых действий. Благодаря таким усилиям они вовлекаются в общественную жизнь, получают образование, а соответственно, и новые возможности для самореализации».