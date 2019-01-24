Санкт-Петербург, 24 января, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Результаты исследования выглядят сомнительно, при отсутствии роста реальных доходов неоткуда взяться и росту объема «свободных денег», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 24 января, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя сообщения холдинга «Ромир» о рекордном объеме «свободных денег» у граждан страны по итогам 2018 года.

Василий Бакшеев. За обедом. Неудачники (фрагмент). 1901

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным исследования «Ромир», в декабре 2018 года у среднестатистического российского домохозяйства было 36,7 тыс. рублей «свободных средств». Под этим показателем понимается полученный доход за вычетом обязательных платежей (товаров и услуг). В среднем в 2018 году показатель составлял 24,2 тыс. рублей, что более чем на четверть больше, чем годом ранее (18,5 тыс. рублей).

«По правде сказать, обнародованные данные вызывают серьезные сомнения. Во-первых, провести анализ 15 тысяч домохозяйств в 220 городах — это работа не для одного НИИ. Во-вторых, во многих городах России, не миллионниках, зарплаты в 10−12 тысяч рублей являются нормой. И там показатели в 36 тысяч «свободных» рублей не могут появиться даже теоретически.

Еще один важный вопрос — о каких именно доходах идет речь, полученных или начисленных? К примеру, в Петербурге подрядчики «Метростроя» формально деньги получают, а фактически — нет.

Реальные доходы граждан и, как следствие, реальные объемы свободных средств, полагаю, сокращаются, а не растут. Причина — в инфляции из-за роста НДС, тарифов и акцизов. К тому же люди потребляют еще меньше, чем прежде, потому что откладывают «на черный день», предполагая, что его наступление вполне вероятно», — отметил Алексей Третьяков.