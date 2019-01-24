Москва, 24 января, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Проблема с долгами Чечни за газ требует грамотного администрирования со стороны государства и справедливого судебного решения. Глава Чечни Рамзан Кадыров прав в том, что Газпром начислял многие годы плату в уже разрушенные дома. Здесь нужны коррективы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

«В то же время это не означает, что все жители Чечни не должны платить за газ. Это создает неприятный прецедент. В обществе прекрасно понимают, что если Чечне простят долги за газ, за них заплатят другие регионы и граждане», — отметил эксперт.

По его мнению, реакция ряда политиков в других регионах, вылившаяся в политический флэшмоб «хотим как в Чечне», в данном случае неуместна. Она основывается на стереотипном восприятии информации и, по сути, это популизм.

«В то же время, учитывая медийную составляющую истории, сейчас крайне важно грамотно разрешить ситуацию и не позволить укрепится мнению о постоянных несправедливых решения в пользу Чечни», — высказал свое мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях прокуратура Чечни сообщила о списании судом долгов населению за газ на сумму 9 млрд рублей. Это решение вызвало цепную реакцию в регионах. Депутаты, представители власти и общественности заявляли о необходимости списания долгов за ЖКХ не только в Чечне, но и по всем другим субъектам РФ.

Читайте также: Кадыров отсоветовал упоминать по каждому поводу Чечню