Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 января, 2019, 13:31 — ИА Регнум. 14 января Ярославский арбитражный суд вынес решение по иску ИП Шангиной Е.А. с требованием отменить результаты конкурса на регулярные пассажирские перевозки в Переславле-Залесском, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Суд также постановил признать недействительными муниципальные контракты, заключенные с ООО «Авто-Надежда» из подмосковных Люберец.

Автобус в Переславле

Новый перевозчик появился в Переславле в январе 2018 года. До этого перевозки осуществлялись автобусами ИП Шангиной Е.А. Муниципального транспорта в Переславле нет.

В конце 2017 года администрация Переславля объявила конкурс на право пассажирских перевозок в городе. Шангина подала заявку, но была отстранена от участия в конкурсе решением комиссии. УФАС по Ярославской области усмотрел нарушения в действиях администрации и постановил отменить результаты конкурса. Несмотря на это, с 1 января 2018 года муниципальные маршруты обслуживались ООО «Авто-Надежда».

Конкурс был объявлен вновь и завершился только к лету 2018 года — победителем вновь стало ООО «Авто-Надежда». После этого ООО «Авто-Надежда» подготовило документы на повышение тарифа, и с 2019 года стоимость проезда в Переславле резко выросла — с 15 до 22 рублей. Такое резкое повышение тарифа в администрации города объяснили тем, что перевозчик весь 2018 год нес убытки, работая по старым ценам.

Сразу после завершения конкурсных процедур летом 2018 года ИП Шангина подало иск в суд на признание конкурса недействительным. Процесс длился полгода, и наконец 14 января 2019 года Ярославский арбитражный суд вынес решение. Если оно не будет обжаловано и вступит в силу, администрации придется объявлять новый конкурс на перевозки в городе.