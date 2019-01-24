Москва, 24 января, 2019, 13:28 — ИА Регнум. К 29-й Зимней Универсиаде, которая пройдёт в марте в Красноярске, большой интерес со стороны зрителей и волонтёров, сообщил 24 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Krskstate.ru Зимняя Универсиада 2019

«Интерес большой. Больше 110 тыс. зрителей из разных стран купили билеты, получили приглашения на соревнования. Заявки поданы от 40 тыс. волонтёров, но пригласят на работу 5 тыс. То есть даже высокий конкурс отмечается», — сказал он.

Глава правительства отметил, что «Универсиада длится 10 дней, наследие остаётся на годы».

«Надеюсь, что будут востребованы все спортивные центры, горнолыжные трассы, катки, тренировочные базы. Тысячам наших людей это даст возможность заняться физической культурой и спортом. Такие итоги Универсиады не менее значимы, чем само участие, медали и рекорды участников», — считает Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на проведение Универсиады составили примерно 80 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.