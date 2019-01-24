Москва, 24 января, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Провальный аукцион проведённый Минфином РФ 23 января, где предположение превосходило спрос и удалось разместить ОФЗ лишь на 16 млрд рублей из запланированных 20 млрд рублей не стал помехой в укреплении рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Цены на нефть сорта Brent, находящиеся на максимумах с начала года в $61 за баррель и пик налоговых платежей на этой неделе, в который традиционно возрастает спрос на рубли, продолжают оказывать существенную поддержку национальной валюте.

«Также рубль может последовать за начавшимся 23 января общемировым трендом — укрепления большинства валют развивающихся стран. До конца текущей недели, умеренное укрепление рубля продолжится к уровню 65,80 за доллар США», — считает Дядин.

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