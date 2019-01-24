Хьюстон, США, 24 января, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Успешный испытательный полёт суборбитального корабля New Shepard провела американская компания Blue Origin. Об этом сообщается на сайте компании.

Кадр из видео «Трансляция пуска Blue Origin New Shepard». youtube.com Пуск

Старт был осуществлен с полигона в штате Техас. Это испытание стало десятым с ноября 2015 года, которое проводится в автоматическом режиме.

Отмечается, что на высоте 100 км от ракеты отделилась капсула, предназначенная для экипажа и пассажиров, которая затем приземлилась на парашютах.

Напомним, корабль New Shepard создаётся для космического туризма. В нём могут разместиться шесть туристов. Компания планирует продавать билеты за $300 тыс.

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