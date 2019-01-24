Красногорск, 24 января, 2019, 12:43 — ИА Регнум. В 2018 году в Подмосковье было введено в эксплуатацию 40 проблемных объектов недвижимости на 13 064 обманутых дольщика. Такие данные на заседании Московской областной думы привела министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, выступая с докладом на тему «Реализация мероприятий по обеспечению прав участников долевого строительства в 2018 году», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданная квартира

Ключи от нового жилья получили 10 531 человек по 36 объектам.

Министр уточнила, что по 60 проектам было найдено оптимальное решение вопроса — среди них ЖК «Березовая роща», ЖК «Альянс», ЖК «Сходня Парк». В настоящий момент идёт поиск инвестора по 45 проектам на 6 966 граждан: для решения вопроса необходимо привлечь 13,2 млрд рублей.

Также происходит поиск соинвестора по 15 проектов на 2 551 человек.

По словам Федотовой, были найдены решения по 22 объектам на 7 468 граждан. Среди них — ЖК «Изумрудная долина», ЖК «Высокие жаворонки», ЖК «Купавино», ЖК «Нахабино Центральное», ЖК «Квартал Европа».

«Объем привлечённого внебюджетного финансирования составляет 9 млрд рублей», — добавила она.

Напомним, с 2012 по 2017 год в регионе были обеспечены права 19 717 граждан по 119 объектами. Общая сумма привлеченных средств составила 50 млрд внебюджетных средств.