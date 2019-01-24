Москва, 24 января, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Вердикт суда о виновности в государственной измене Виктора Януковича выходит за правовые рамки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Не собираюсь защищать экс-президента Украины Виктора Януковича… Но вердикт Оболонского суда Киева, признавшего его виновным в государственной измене, выходит за все правовые рамки», — отметил Клинцевич.

Будучи политически мотивированным, он, по сути, обеляет участников государственного переворота на Украине, многие из которых сейчас составили верховную власть в стране, указал сенатор.

«Считаю, что государственный переворот есть наихудший вариант государственной измены со всеми вытекающими отсюда последствиями. И все равно, идет ли речь об Украине или о том, что в настоящий момент происходит в Венесуэле», — сказал Клинцевич.

Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене по первым двум пунктам обвинения, которые касаются событий в Крыму и пособничества в ведении агрессивной войны.