Давос, Швейцария, 24 января, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Мир подходит к завершению 30-летнего цикла активной глобализации, заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе министр экономического развития России Максим Орешкин. Об этом сообщает 24 января РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Это был период активной глобализации, который принес существенный позитивный элемент добавленной стоимости экономике мира», — подчеркнул глава МЭР.

Орешкин подчеркнул, что, по его мнению, мир входит в эпоху деглобализации и «роста национализма». Российский министр отметил: выход из сегодняшнего кризиса каждое государство будет искать индивидуально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что российские власти рассматривают варианты приватизации госкомпаний, причем обсуждение ряда сделок идет в закрытом формате.

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