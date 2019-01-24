Пенза, 24 января, 2019, 12:40 — ИА Регнум. К производителю продукции под торговой маркой «Куракинский бройлер» — ООО «Бройлер-Инвест» налоговая служба Пензенской области подала иск с требованием о признании его банкротом. Обоснованность претензий суд рассмотрит 25 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гапоненко Тарас Гурьевич. В птичьем городке. 1959

Иск от УФНС по Пензенской области был подан 16 января 2019 года, 23 января дело приняли к производству. Сумма исковых претензий не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 6 августа 2010 года, уставный капитал — 3 млн рублей. Гендиректор и единственный владелец — Николай Серов. В разные годы он был соучредителем и учредителем ещё семи юрлиц, три из которых на сегодня ликвидированы, а статус ещё одной неизвестен. Среди действующих — ООО Управляющая компания «Наровчатский комбикормовый завод», созданное в 2011 году, и ООО «Кавендровский комбикормовый завод», учреждённое в июле 2011 группой физлиц (уставный капитал — 60 млн рублей).

На официальном сайте ООО отмечается, что на предприятии, расположенном в селе Павло-Куракино Городищенского района Пензенской области, работают свыше 50 человек. Компания поставляет на пензенский рынок пищевой продукции мясо кур в виде тушек цыплят-бройлеров, а также субпродукты птицы торговой марки «Куракинский бройлер».

«Птицеводческая фабрика ООО «Бройлер-Инвест» занимается выращиванием цыплят-бройлеров и мясопереработкой птицы на основе передового оборудования из Германии и Белоруссии», — уточняется на сайте и добавляет, что ежемесячно предприятием производится до 60 тонн продукции в месяц.

Напомним, ранее стало известно о попытке обанкротить ещё одно предприятие данной сферы, работающее в Поволжье, — саратовское ООО «Татищевская птицефабрика», которая реализует кур-несушек и яйца.

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