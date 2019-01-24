Калуга, 24 января, 2019, 12:15 — ИА Регнум. 30-летний безработный житель Мосальского района Калужской области за разовое вознаграждение в 50 тыс. рублей согласился формально занять должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Как сообщили 24 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, предъявив организаторам сделки свой паспорт и оформив пакет документов, мужчина принял участие в процедуре внесения изменений в сведения о юридическом лице и стал числиться генеральным директором организации.

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Преступление вскрылось, когда новоявленному гендиректору организации позвонили судебные приставы и сообщили, что за его фирмой числятся огромные долги. Далее, в ходе общения с генеральным директором приставы выяснили, что новый руководитель не только не владеет информацией о деятельности своего общества с ограниченной ответственностью, но и не знает точного названия фирмы и адрес, по которому находится офис. Поняв, что, имеют дело с подставным лицом, сотрудники службы судебных приставов сообщили о данном факте в органы внутренних дел.

Следственным подразделением УМВД России по Калуге проведено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». В ходе следствия «гендиректор» сознался в содеянном. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области трое граждан обвиняются в совершении 74 эпизодов мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, двое жителей Республики Крым, являющиеся членами правления КПК «Народные Финансы», и жительница Калуги, работающая менеджером в данном кооперативе, в период с 1апреля 2016 по 29 августа 2017 года похитили финансовые средства в общей сумме более 22 млн рублей, принадлежащие 74 жителям Калужской области.