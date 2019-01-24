Ярославская область, 24 января, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Борисоглебский районный суд Ярославской области закроют только через год после подписания закона президентом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Ярославский областной суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время проект закона принят Госдумой во втором чтении. В нем говорится о том, что суд будет ликвидирован через год после официального опубликования документа, то есть не ранее 2020 года.

Территория Борисоглебского района будет обслуживаться Ростовским районным судом. В самом поселке Борисоглебский будет образовано постоянное судебное присутствие. Возможно, там также останется работать один федеральный судья.

Окончательное решение о формате работы присутствия примет управление судебного департамента по Ярославской области совместно с областным судом после опубликования документа.