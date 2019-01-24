Ханой, 24 января, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Вьетнамская FLC Group, крупный конгломерат, которому, в частности, принадлежит авиакомпания Bamboo Airways, подала на рассмотрение властям Ханоя проект туристическо-развлекательного комплекса, центральной частью которого станет крытый стадион на 100 тыс. мест, который может занять место среди самых крупных и современных стадионов мира. Новый стадион будет способен принимать события мирового уровня, сообщает издание VNExpress.

Дарья Драй ИА REGNUM Сиденья на стадионе

По словам заместителя председателя FLC Group Ле Тхань Виня, первая фаза проекта обойдется более чем в $1 млрд. Помимо стадиона, на территории комплекса будет разбито поле для гольфа и построены трасса Formula 1, пятизвездочные отели, тематический парк, зоопарк, международный летний детский лагерь.

По расчетам компании, комплекс займет 1−2 тыс. гектаров. FLC заявляют, что комплекс будет строиться таким образом, чтобы не нарушать план городской застройки, а также будет вписан в городскую среду, в частности, иметь прямую транспортную связь с аэропортом Нойбай.