Ярославль, 24 января, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Начальник УФСИН России по Ярославской области Максим Залесов покинул свой пост. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, он ушел на пенсию.

76.fsin.su Максим Залесов

Полковник внутренней службы Максим Залесов был назначен на должность начальника УФСИН России по Ярославской области 24 ноября 2017 года. Разговоры о том, что он оставил свой пост, появились еще в октябре прошлого года, после серии скандалов в исправительных учреждениях региона. По информации источников ИА REGNUM, фактически руководил управлением заместитель начальника Александр Степанищев. Впрочем, официально эту информацию в Ярославском УФСИН опровергали.

И вот сегодня, 24 января, появилось подтверждение — Залесов оставил свой пост. В настоящее время обязанности начальника УФСИН исполняет Василий Михайленко.

Когда будет принято решение о новом руководителе, в УФСИН России по Ярославской области сказать затруднились.