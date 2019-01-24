Москва, 24 января, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, ускоряющий закрытие тюрем и колоний, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Николай Ярошенко. В пересыльной тюрьме. Около 1876

При наличии разногласий между Минюстом России и органами исполнительной власти субъектов РФ по вопросам ликвидации учреждения, исполняющего наказания, или изменения вида исправительного учреждения Минюст России обеспечивает обсуждение этих вопросов с органом исполнительной власти субъекта РФ для урегулирования разногласий. В итоге решение принимает правительство — на основании протокола дискуссии.

Одновременно исключается возможность создания по решению Минюста России объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, обладающих правами и обязанностями исправительных учреждений так как это не соответствует ГК РФ.

В настоящее время ликвидации подлежат исправительные учреждения со значительным износом основных фондов, с отсутствием производственной базы для трудоустройства осужденных, находящиеся в зонах подтопления, а также расположенные на значительном удалении от областных центров, если в местах их расположения отсутствуют необходимые условия для содержания осужденных и для проживания работников уголовно-исполнительной системы.