Москва, 24 января, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Специальность мастера — реставратора музыкальных инструментов должна появиться в одном из российских вузов в новом учебном году. Об этом рассказал гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Ян Брейгель Старший. Слух (фрагмент). 1618

Он отметил, что специалисты по реставрации инструментов существуют и успешно работают, но речь идет о мировой, а не отечественной практике выдачи соответствующих дипломов. Ожидается, что в 2019 году в России начнут обучение первые студенты.

Выпускники получат диплом государственного образца. Введение новой специальности поддержит Министерство культуры РФ, сообщает РИА Новости.

В 2019 году исполнилось сто лет с момента основания Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов. В 2018 году мастера восстановили два инструмента итальянских мастеров — виолончель Пьетро Гварнери и скрипку работы мастера Санто Серафина, рассказал Брызгалов.

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