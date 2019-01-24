Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 января, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области на Красной площади на территории кремля XII века появились новые деревянные ларьки, внешний вид которых не понравился градозащитникам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новые ларьки и Спасо-Преображенский собор 12 века

Деревянные ларьки поставили рядом с знаменитыми храмами, древнейшим из которых является Спасо-Преображенский собор.

При проектировании и возведении даже нестационарных объектов в историческом центре, непосредственно в древнем Переславском кремле, основу которого составляют объекты наследия 12 века, подрядчикам необходимо быть максимально внимательными и предварительно консультироваться с органами охраны объектов культурного наследия» — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM искусствовед, член ВООПиИК Александра Андреева.

Переславцы написали заявление об этом в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Как следует из ответа департамента, городские власти, действительно, нарушили закон. Торговые павильоны возведены без разработки мер обеспечения сохранности объектов культурного наследия, с которыми они соседствуют.

Департамент принял решение о начале административного производства в отношении органов местного самоуправления Переславля-Залесского. Будет ли кто-то из чиновников наказан, и что ждет сами ларьки, в ответе не сообщается.

Решение о возведении новых нестационарных объектов на Красной площади было принято бывшим мэром Переславля Владимиром Волковым. Он обещал губернатору Дмитрию Миронову во время его визита на Красную площадь в Переславле летом 2017 года построить объекты, гармонично вписывающиеся в архитектуру древнего города.