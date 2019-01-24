Ребенок погиб в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти
Ленинградская область, 24 января, 2019, 11:30 — ИА Регнум. К гибели ребенка привело столкновение двух автомобилей в Ломоносовском районе Ленинградской области утром 24 января. Отметим, что этой зимой о погибших в ДТП детях в регионе сообщается еженедельно.
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, тяжелая дорожная авария случилась в 08:30 мск на 11-м километре автодороги Петродворец-Кейкино.
Женщина 1971 года рождения, управляя автомобилем Renault, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с внедорожником Mitsubishi Pajero, которым управлял мужчина 1984 года рождения.
Женщина-водитель получила травмы средней степени тяжести, а находившаяся с ней дочь, 2006 года рождения, получила тяжелые травмы и скончалась в лечебном учреждении.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего, отметили в УГИБДД.
Напомним, что гибель детей зафиксирована в Ленинградской области в целом ряде дорожных аварий, случившихся в январе 2019 года. Так, в Волосовском районе 12 января погибли сразу двое маленьких детей, находившихся в салоне автомобиля такси.
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