Эмеривилл, США, 24 января, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Восемь неудачников в легкой одежде оказались выброшенными в холодную и морозную область, где должны доказать свое право на жизнь. Они еще не знают, что двое из них предатели, которые сговорились лишить их этой жизни.

Банер игры на Steam Банер Project Winter

Традиционные кооперативные игры с элементами выживания обычно побуждают игроков дружить и объединять усилия. Иногда группе игроков в определенный момент приходится конкурировать за ограниченное количество эвакуационных мест или просто дурачиться. Но что, если внедрить в геймплей скрытые роли, заставив всех игроков искать и идентифицировать убийц?

Обычно подобный игровой процесс наблюдается в различных вариациях ролевой «Мафии», но разрабатываемаяProject Winterобъединяет в себе элементы экшена с видом сверху и стратегии с командным взаимодействием. Столь необычная смесь позволит игрокам исследовать местность в поисках ресурсов, коммуницировать друг с другом и предавать недавних друзей. Причем все это происходит в режиме реального времени. Банальный процесс выживания сопровождается видом сверху и позволяет искать еду и топливо, ремонтировать сломанные вещи и сражаться с хищниками. Это очень интересный и кинематографичный момент — битвы с медведями проходят в режиме пошаговой стратегии, где игрокам необходимо занять правильные места. Чем больше вы находите ресурсов, тем сильнее становитесь — и это главная проблема двух злодеев.

Предателей вProject Winterвсего двое, но они знают друг дружку в лицо и могут объединять свои усилия. Главная цель — ослабить группу, вывести на засаду из хищников, разделить, убить поодиночке, ограбить и запугать. В начале игры они достаточно слабы, но с каждой порцией лжи, распространяемой среди честных путешественников, их силы убеждения будут лишь возрастать. Дабы не пасть под коварными ударами предателей, все игроки должны соблюдать осторожность и наблюдать за окружающими.

Project Winter на данный момент находится в стадии закрытых тестирований, а в ранний доступ выйдет в первом квартале 2019 года .

Вы можете прочитать этот и другие материалы на игровую тему здесь.