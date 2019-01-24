Ярославль, 24 января, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Жители Ярославля жалуются на отключения уличного электроосвещения и, как следствие, тьму во дворах и на улицах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил администратор сообщества «Неравнодушный Ярославль» в социальных сетях Евгений Жаворонков.

Евгений Жаворонков Юго-Западная окружная дорога во тьме

«В Красноперекопском районе повторяются отключения уличного освещения. Не освещаются участки улиц Рыкачева, Титова, Гагарина, Нефтяников и важные объекты городской инфраструктуры — Юго-западная окружная дорога и путепровод в Полянках, где часто повышенная аварийность», — рассказал ИА REGNUM Евгений Жаворонков.

Жаворонков несколько дней звонил в мэрию с просьбой устранить неисправность, и освещение заработало. Но ненадолго — свет опять погас. Аналогичные сообщения приходят и из других районов города. Контракт на обслуживание уличного освещения с января 2019 года выиграла новая компания — «Глобал групп авто». В мэрии Ярославля граждан призывают сигнализировать о проблемах.

«Заявки на восстановление существующего наружного освещения можно подавать в диспетчерскую службу ООО «Глобал групп авто» по телефону 68−18−19, в единую диспетчерскую службу мэрии города Ярославля по тел. 40−40−40 или в диспетчерскую службу МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля по тел. 40−46−90», — сообщили в мэрии Ярославля.

В диспетчерской службе мэрии жителям Ярославля говорят, что заявок на проблемы с освещением, действительно, очень много.

Почему проблема обострилась именно сейчас, неясно. По одной из версии, дело в «экономии». В ходе торгов цена на обслуживание светильников в первом квартале 2019 года упала почти в 3 раза — с 12 млн рублей до 4,5 млн. Возможно, за эти деньги качественно обслужить фонари нереально.

Не исключено, что экономят не только на обслуживании, но и на электроэнергии. Ярославцы замечают, что освещение то пропадает, то возобновляется — речь может идти о скрытых «веерных» отключениях. Еще одна версия — саботаж предыдущего подрядчика, который оставил много не отработанных заявок прошлого года.