Москва, 24 января, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы должны продумать санкции в отношении интернет-компаний, которые вмешиваются в суверенные дела государств, например Google, который в своих картах отмечает Крым территорией Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение депутата АлександраСтаровойтова (ЛДПР) ввести штраф для американской компании.

Google

«Компания Google, если только она берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение нашей Конституции и наших законов. Было бы правильно комитету Госдумы по безопасности пригласить представителя компанию Google и высказать нашу позицию. А дальше принимать решение. У нас возможности есть, давайте их использовать. Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране», — отметил Володин.

Помимо того, чтобы пригласить представителя компании в Госдуму, Володин также поручил профильным комитетам проработать вопрос и продумать возможные меры, которые РФ может предпринимать для избегания вмешательства в свои дела со стороны иностранных компаний.

«Нам надо понимать, что мы должны делать все для того, чтобы суверенитет страны был защищен, в том числе от подобных вмешательств в наши внутренние дела через мировую паутину интернета. Это действительно проблема, и об этом нам необходимо в ближайшее время профессионально поговорить. Хотелось бы, чтобы комитет по безопасности вместе с профильным комитетом по информационной политике и связи у нас этот вопрос вынесли для содержательного разговора», — подчеркнул Володин.