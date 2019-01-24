Ростов-на-Дону, 24 января, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Моросящий дождь и минусовая температура превратили Ростов-на-Дону в огромный каток. Жители не только окраин, но и центра города-миллионника жалуются на то, что коммунальщики не обрабатывают тротуары.

ИА REGNUM Гололёд в Ростове-на-Дону

«Жуткое дело! На работу еле дошла. Поскользнулась так, что вся жизнь перенеслась перед глазами. Многие согласятся, город превратился в огромный каток. Хоть коньки надевай!» — написала одна из подписчиц паблика «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».

Интернет-пользователи подкрепили слова горожанки фотоснимками, сделанными по пути.

«Апокалипсис в Ростове-на-Дону в очередной раз. И это при том, что управление ГИБДД предупреждало о гололёде!» — сетуют участники дискуссии в интернет-сообществе.

«Еле дошли с ребёнком до садика, а потом доползла практически до остановки. На работу опоздали многие, потому что идти невозможно, только ползком», — отметила одна из горожанок.

«Ранним утром в посёлке Овощной тротуары были похожи на зеркало, как ещё не убилась, пока дошла до остановки, не знаю», — сообщила жительница Азовского района.

ИА REGNUM отмечает, что ежегодно ростовские власти тратят сотни миллионов рублей на уборку и содержание ростовских дорог и тротуаров. Летом, весной, осенью победители конкурса обязаны содержать дороги и тротуары в чистоте, а зимой — очищать их от снега, посыпать проезжую часть технической солью и поливать ее хлористо-натриевым и хлористо-кальциевым растворами в гололёд. Но, как показал ноябрьский снегопад, коммунальщики не торопятся выполнять условия госконтракта.

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