Пермь, 24 января, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Имеющаяся сейчас в России система распределения средств между регионами и федеральным центром позволяет решить проблему неравенства социально-экономического развития субъектов РФ. Оно даже избыточно, потому что такие экономически развитые регионы как Пермский край больше отдают в федеральный бюджет, чем получают, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР).

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«Горизонтальное же распределение излишне и приведёт к ещё большему «ограблению» экономически развитых регионов», — считает парламентарий.

По его мнению, больше всего в случае принятия законопроекта пострадают чисто сырьевые регионы типа Сахалина и Ханты-Мансийского округа.

«Пермский край спонсором вряд ли выступит, он не только сырьевой, но и промышленный регион. Поэтому 60% доходов, которые отдает Пермский край, — это предел», — резюмировал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство внесло в Госдуму законопроект о горизонтальных субсидиях между регионами. Подразумевается, что один регион может оказать помощь в виде субсидий другому из собственного бюджета. В ряде регионов к предложению правительства РФ отнеслись критически.

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