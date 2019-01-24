Лондон, 24 января, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Сторона защиты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который в настоящее время скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне, подала иск против администрации президента США Дональда Трампа. Срочное ходатайство с требованием от прокуроров США раскрыть все засекреченные обвинения против их подзащитного подано в Межамериканскую комиссию по правам человека (IACHR) в Вашингтоне. Об этом сообщает газета The Guardian.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж. 2014

Как отмечает издание, это попытка пресечь экстрадицию основателя WikiLeaks в США в тот момент, когда новое правительство Эквадора делает условия его пребывания в посольстве этой латиноамериканской страны в Лондоне «всё более негостеприимными».

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Адвокат опроверг слухи о встречах Ассанжа с Манафортом

В ходатайстве, изложенном на 1172 страницах, адвокаты Ассанжа также призывают власти Эквадора прекратить «шпионскую деятельность» против основателя WikiLeaks. Также сторона защиты утверждает, что американские прокуроры обратились к ряду граждан США, Германии и Исландии с просьбой дать свидетельские показания против Ассанжа в обмен на предоставление им иммунитета от судебного преследования.

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При этом администрация Трампа отказывается раскрывать детали обвинений против Ассанжа, несмотря на то, что источники в американском минюсте подтвердили СМИ, что обвинения были выдвинуты, но дела закрыты от общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне. Он попросил политического убежища из-за возможной его экстрадиции в США.

Такие опасения Ассанж высказал в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В свою очередь, власти Соединенных Штатов рассматривают вариант предъявления Ассанжу официальных обвинений, что, по мнению американских властей, может поспособствовать его экстрадиции.

Добавим, что в январе 2019 года глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что оптимальным вариантом для Ассанжа является добровольная сдача властям Великобритании.