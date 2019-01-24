Куала-Лумпур, 24 января, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Брак бывшего короля Малайзии Мухаммада V и «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной продержался всего два месяца. О подготовке пары к разводу сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на неназванные источники.

Развод

Причиной разрыва названо охлаждение чувств. Отмечается также, что между супругами часто происходят ссоры. Представители сторон готовят бракоразводные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, свадьба малайзийского монарха и модели Оксаны Воеводиной состоялась 22 ноября 2018 года в подмосковной Барвихе. Невеста ради вступления в брак приняла ислам. В начале января Мухаммад V внезапно отрекся от престола, не объясняя причин. Позднее сообщалось, что супруги ждут ребенка и хотят полностью посвятить себя семье.

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