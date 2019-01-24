Москва, 24 января, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает провести коммунальную амнистию для ряда категорий граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Может быть, мы все-таки не будем закрывать окно надежды… Пусть надежда на справедливость будет выражаться в том, что мы Госдумой объявим амнистию и спишем долги за коммунальные платежи хотя бы какой-то группе граждан. Пусть это будут многодетные, путь это будут пенсионеры, пусть это будут граждане старше 80 лет», — заявил в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Александр Старовойтов (ЛДПР).

Ситуация вокруг решения суда относительно долгов за газ вызвала широкий общественный резонанс. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспочвенными разговоры о списании с населения республики долга за газ в размере 9 млрд рублей.