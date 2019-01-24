Эр-Рияд, 24 января, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Посол Саудовской Аравии в Соединенных Штатах принц Халид бин Салман заявил, что хуситы не раз нарушали Стокгольмские соглашения об урегулировании конфликта в Йемене, сообщает 24 января Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Эр-Рияд потребовал от международного сообщества принять все необходимые меры для содействия выполнению договора.

«Соглашение является важным первым шагом к устойчивому миру и дает надежду миллионам йеменцев», — подчеркнул принц Халид.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.