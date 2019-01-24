Калуга, 24 января, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Медведица-сирота Маша добралась до Калуги вечером 23 января. Как рассказала утром 24 января корреспонденту ИА REGNUM директор калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина, перевозка прошла без особых проблем. Медведица получила небольшой стресс, «но это понятно и нормально».

Калужский Центр реабилитации диких животных «Феникс» Медведица Маша

«В дороге её напоили и накормили. Маша спала, пока добирались до Калуги по московским пробкам. Выгрузка прошла хорошо. Маша вышла в вольер (берлогу) совершенно спокойно, начала изучать обстановку. Очень понравилось валяться в сене. Сейчас поедем её кормить», — рассказала Вероника Матюшина.

По её словам, за время подготовки к поездке в Калугу медведица прибавила в весе. Когда ее подобрали, она была истощена и весила всего 25 килограммов. Это вдвое меньше, чем обычно весят медвежата её возрасте. Теперь вес Маши — около 279 килограммов, впрочем, это если считать этот вес вместе с клеткой.

«Камчатский подвид — самый крупный из подвидов медведей и достаточно серьезный. Медведь вообще зверь непростой. Мы отдаем себе отчет и о серьезности нашего шага, и о серьезности животного», — сказала Вероника Матюшина.

В Калуге берлога для Маши в «Фениксе» была построена с помощью волонтеров. Для нового жилья медвежонка был переоборудован приобретенный центром «Феникс» грузовой контейнер, и, судя по всему, Маше в нём уже комфортно.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 10-месячного медвежонка камчатские волонтеры случайно подобрали на дороге. Маленькая медведица была сильно истощена. Крошечную хищницу общественники сначала держали на даче и выхаживали сами, а потом отвезли в Елизовский зоопарк. Там медвежонка, получившего имя Маша, осмотрели врачи и сделали прививки. Волонтеры договорились с центром реабилитации диких животных в Калуге, где согласились принять сироту. На Камчатке, в Елизовском зоопарке, нет возможности содержать крупных взрослых хищников, а в дикой природе Маша погибла бы. Однако на транспортировку зверя в Москву были необходимы деньги. Волонтеры и журналисты обратились к землякам и объявили сбор средств. Порядка 220 тысяч рублей на перевозку до столицы были собраны жителями Камчатского края.