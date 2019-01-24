Женева, Швейцария, 24 января, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Бразильский писатель Пауло Коэльо не записывал обращений в поддержку кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, заявил он 23 января на своей странице в социальной сети Twitter.

nrkbeta Пауло Коэльо

«Я никогда не записывал ни одного сообщения в поддержку ее нынешней кандидатуры. Даже если она мне нравится, как личность, политика Украины — не мое дело», — прокомментировал Коэльо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве состоялся съезд, на котором Юлия Тимошенко официально заявила о своём участии в выборах президента Украины.

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Во время съезда было продемонстрировано видео, на котором в поддержку Тимошенко высказались некоторые политики и общественные деятели, включая Пауло Коэльо.