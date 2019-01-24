Томск, 24 января, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В ходе поисковых работ по выявлению неучтенных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны поисковики обнаружили в Молдавии останки советского солдата, уроженца Томской области Михаила Ефремовича Скоблина. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, ведутся поиски родственников погибшего солдата.

Tomsk.gov.ru Медаль «За отвагу»

В начале января поисковики выехали на один из бывших Днестровских плацдармов. Останки трёх бойцов Красной армии нашли у села Раскаец района Штефан Водэ на пахотном поле на глубине более 0,5 метра. Они находились отдельно друг от друга и, предположительно, погибли на своих боевых позициях.

У одного из воинов обнаружили награду — медаль «За отвагу» № 964 557.

«Согласно данным учётной карточки награждённого, хранящейся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, награда была вручена наводчику ручного пулемёта, рядовому 1145-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта Скоблину Михаилу Ефремовичу 1925 года рождения», — рассказал председатель Томского регионального отделения «Поисковое движение России» Максим Елезов.

В объединённой базе данных Минобороны РФ «Мемориал» рядовой Михаил Скоблин значится пропавшим без вести с августа 1944 года.

По словам Максима Елезова, в графе «Родственники» у солдата значится брат — Семён Ефремович Скоблин 1927 года рождения, проживавший в селе Тегульдет. Поисковики предполагают, что фамилия родственников солдата — Кулеевы. Племянником Михаила Ефремовича может быть Валерий Семёнович Скоблин (Кулеев) 1962 года рождения.

«К сожалению, данные о погибшем отсутствуют в региональной Книге памяти», — говорит Елезов.

С просьбой помочь найти родственников солдата к поисковикам обратились общественные организации Молдавии «Русский историко-патриотический клуб» и «Август», действующие в рамках Национального координационного комитета «Победа» по увековечению памяти павших защитников Родины, отметил Максим Елезов.

Он подчеркнул, что сведения о родственниках солдата можно сообщить по телефону +7−961−892−39−31.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году оказались успешными поиски родственников пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны рядового Александра Сафронова (586-й стрелковый полк 107-й стрелковой дивизии). Его останки весной 2018 года подняли бойцы отряда «Застава Ильи Муромца» и «Калининец» в районе деревни Гурьево Смоленской области. В родное село Нижняя Ненинка (Алтайский край) останки бойца привезла его правнучка Ольга Крутакова.

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