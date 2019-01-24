Москва, 24 января, 2019, 09:35 — ИА Регнум. С 24 по 31 января в кинотеатре «Космос», входящим в систему «Москино» пройдет Первый международный зрительский фестиваль «Искусство кино х Москино». Столичная публика сможет познакомиться с лучшими работами мирового авторского кинематографа. Журнал «Искусство кино» отобрал для просмотра более 20 фильмов, среди них «Айка» Сергея Дворцевого, «Лабиринты прошлого» Асгара Фархади, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды и «Война Анны» Алексея Федорченко, признанного Гильдией киноведов и кинокритиков России 11 января лучшей отечественной картиной 2018 года и другие. Все фильмы еще не вышли в широкий прокат. Любители кино смогут посмотреть все ленты бесплатно (при предварительной регистрации) в рамках акции Департамента культуры правительства Москвы. Демонстрироваться фильмы будут на языке оригинала с субтитрами.