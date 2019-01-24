Екатеринбуржский скандальный депутат чуть не сорвал совещание в гордуме
Екатеринбург, 24 января, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Скандально известный депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников снова привлек к себе повышенное внимание коллег. Парламентарий чуть не сорвал заседание комиссии по бюджету, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На обсуждении вопроса об изменении ставки земельного налога для стадиона «Екатеринбург-Арена» и особой экономической зоны «Титановая долина» депутат сначала отметился конструктивными замечаниями — парламентарий раскритиковал экономические показатели объектов, но вскоре его риторика перешла в иную форму.
Колесников начал предъявлять претензии замминистру спорта Свердловской области Сергею Набоких по поводу спортзала в Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. Избранника возмутило, что тренирующиеся там баскетболисты проводят неправильные тренировки. Вопрос явно выпадал из повестки, но парламентарий успел пригласить Набоких на экскурсию в ДИВС в достаточно резком тоне.
Депутат Владимир Крицкий попытался вернуть обсуждение в лоно повестки, однако получил в ответ от Колесникова следующее:
«Вам там весело, товарищ Крицкий, я вас не перебивал, вы нас не перебивайте!» — крикнул депутат.
Несколько минут спустя Колесников снова окрикнул Крицкого со схожим требованием. Тем не менее в ответ тот повёл себя хладнокровно и на провокацию не отреагировал.
Если предыдущие слова Колесникова встречали улыбки, то тут его реплика встретила непонимание — коллеги вздохнули и отрицательно закачали головами. После некоторого бездействия другие депутаты всё же ввели обсуждение в конструктивное русло.
Напомним, депутат Колесников широко прославился после того, как назвал журналистов «бестолочью» и призвал их платить за новостные поводы, которые им предоставляет гордума. Тем не менее фракция «Справедливая Россия» так и не исключила парламентария из своих рядов — вопрос так и не поднимался в повестке объединения за последние месяцы.