Анкара, 24 января, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро выразил ему поддержку Анкары на фоне обострения внутриполитического кризиса, заявил 23 января официальный представитель администрации главы Турции Ибрагим Калын, сообщает британское агентство Reuters.

Tccb.gov.tr Николас Мадуро и Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее, 23 января, лидер Национальной ассамблеи, выступающей против действующего главы государства, Хуан Гуайдо объявил о том, что он берет на себя полномочия временного президента страны.

«Наш президент позвонил и предложил поддержку Турции президенту Венесуэлы Николасу Мадуру», — написал Калын на своей странице в Twitter, подчеркнув, что Эрдоган назвал Мадуро «братом» и призвал его к стойкости.

Напомним, Гуайдо незамедлительно получил поддержку США, ЕС и ряда стран региона. Решение президента США Дональда Трампа признать Гуайдо вынудило официальный Каракас пойти на разрыв дипломатических связей с США, а также высылку американских дипломатов.

Со своей стороны, в Вашингтоне указали на то, что Мадуро, не являясь легитимным президентом, не может разрывать дипломатические отношения.