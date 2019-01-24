Киев, 24 января, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Платёжки с завышенными тарифами на газ, которые получили некоторые граждане Украины, являются незаконными, по ним можно не платить, заявил министр социальной политики страны Андрей Рева, сообщил 23 января телеканал 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Имею в виду те платежки, которые касались оплаты за газ без счетчиков в том случае, когда газ используется для приготовления пищи. Эти все доплаты, которые незаконно начислили газосбыточные организации, не подлежат оплате», — уточнил министр.

Он рассказал, что в газовый тариф была включена стоимость установки счётчиков, которые должны были предоставить потребителям газосбыточные компании.

В случае, если люди уже заплатили по завышенным платёжкам, им следует требовать возврата средств, считает Рева.

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