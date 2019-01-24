Барнаул, 24 января, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Сокращение численности населения России (на 86 тыс. 688 человек с 2018 года), о котором по состоянию на 1 января 2019 года известил Росстат, уже в ближайшем будущем может привести к катастрофическим экономическим и политическим последствиям, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания (Единая Россия) Павел Шумихин. Отвечая на вопрос ИА REGNUM, почему России не удалось удержать убыль населения, он пояснил:

Василий Перов. Старики-родители на могиле сына. 1874

«Такого рода негативные явления как убыль населения, да еще в мирное время, являются серьезным основанием для коррекции государственной политики по целому ряду сфер. Необходим серьезный анализ сложившейся ситуации, так как последовательное уменьшение численности россиян уже в ближайшем будущем может привести к катастрофическим экономическим и политическим последствиям.

При даже беглом взгляде на проблему можно прийти к выводу, что она возникла совсем не случайно — виной всему истощение притока мигрантов из ближнего зарубежья и снижение рождаемости как следствие демографического падения 90-х годов. Таким образом, можно сделать вывод, что и в последующие годы тенденция по снижению численности населения продолжится, поскольку воздействие на такие причины достаточно затруднительно.

Однако, кажется безусловным, что государству необходимо усилить уже существующие меры по стимулированию рождаемости, хотя вряд ли кто всерьез будет рассчитывать на демографический бум в ближайшие годы. В таких условиях важное значение приобретает разработка государственной политики по предотвращению преждевременной смертности, поиск механизмов воздействия на причины, приводящие к преждевременной смертности.

Например, недостаточно внимания уделяется работе по снижению внешних причин смерти, а это ДТП, убийства, самоубийства, травмы, которые более чем на половину связаны с злоупотреблением алкоголя и обусловливают убыль преимущественно трудоспособного и репродуктивно значимого населения. По-прежнему остается высокой смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, связанная прежде всего с недостаточной эффективностью работы амбулаторно-поликлинического звена.

Эффективные мероприятия по снижению преждевременное смертности — вот тот конек, на котором можно «выехать» из демографической ямы, в которую, кажется, опять попала Россия».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат обнародовал данные, согласно которым на 1 января 2019 года численность населения страны уменьшилась на 86 тыс. 688 человек. Сокращение численности зафиксировано впервые с 2008 года.