Москва, 24 января, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Самая полезная в мире рыба — боганидский голец. Она обитает в озёрах Сибири и, по утверждению учёных из Красноярска, в ней содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Комментируя это утверждение, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что уважает заключение коллег из Российской академии наук, однако эта рыба недоступна массовому потребителю.

U.S. Fish and Wildlife Service Рыба

Читайте также: Самая полезная в мире рыба обитает в Сибири — ученые

«К сожалению, гольцы массовому потребителю недоступны, их немного», — сказал в интервью «Российской газете» Шестаков.

Однако есть у этой полезной рыбы достойная альтернатива. Например, сардина иваси, известная ещё с советских времён.

«Мы недавно возобновили ее промысел. Так вот, сардина иваси незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3», — добавил глава Росрыболовства.

Как сообщало ИА REGNUM, первые уловы сардины иваси и скумбрии на Дальнем Востоке выловили на три недели раньше, чем в 2017 году. В 2017 году вылов скумбрии вырос почти в 5,5 раза по сравнению с уровнем 2016 года — до 51,4 тыс. тонн, объем добычи сардины увеличился в 2,5 раза — до 16 тыс. тонн. Спрос на продукцию из сардины и скумбрии был очень высок, и в сегменте розничных продаж зафиксирован значительный рост этой категории.

За неполный 2018 год на Дальнем Востоке было добыто 133 тыс. тонн пелагических видов рыб, что более чем в два раза выше уровня 2017 года. Основную долю вылова составляет сардина иваси — освоено около 60 тыс. тонн, что почти в четыре раза больше прошлогоднего показателя. Объем добычи скумбрии вырос на 75% — до 66 тыс. тон. Сайры освоено на 24% больше — 7,8 тыс. тонн.