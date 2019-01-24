Ханты-Мансийск, 24 января, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Принятый Госдумой в первом чтении законопроект относительно «горизонтальных субсидий» между регионами депутат думы города Югорска Антон Пантин считает сомнительным. Регион может считаться донором, но не способным качественно решать собственные проблемы, как это происходит в ХМАО, заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Неужели в России есть регионы, пресыщенные деньгами, решившие все собственные проблемы и готовые помочь соседям деньгами? Разве что некую территорию в добровольно-принудительном порядке будут насильно толкать к подобным шагам. Видимо, под такие цели подводят законодательную базу», — полагает югорский парламентарий.

Антон Пантин считает бюджетные отношения в Российской Федерации несправедливыми. Особенно в отношении ХМАО-Югры, которая приносит российскому бюджету 15% доходов.

«Югра — один из самых богатых регионов страны, и все деньги уходят на федеральный уровень. Субъект вынужден постоянно клянчить на всё: от строек социальных объектов до содержания дорог и так далее», — отметил югорский депутат.

Он также напомнил о том, что не далее как в августе 2018 года главы поселений Коммунистический, Советский, Алябьевский, Зеленоборск, Пионерский, Малиновский и Агириш не могли найти деньги на исполнение элементарных социальных полномочий. Им пришлось писать слёзную челобитную губернатору региона Наталье Комаровой. Деньги в региональном бюджете в помощь вышеуказанным муниципалитетам нашлись, но выделяли их с трудом и не споро.

«Разве это нормально, когда в одном из самых богатых регионов страны, отчисляющем что-то около двух триллионов рублей в бюджет страны, есть муниципалитеты, которые «сосут лапу»? Даже сейчас, из актуального, плату за питание в школах переложили на родителей учащихся. В то время как заключенных, к примеру, федеральный бюджет содержит полностью, и средств на каждого выделяется значительно больше, чем на югорского ученика!» — возмущён парламентарий.

Напомним, 23 января 2019 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами. Предполагается введение системы предоставления субсидий из бюджета одного региона России в бюджет другого и аналогичные финансовые взаимоотношения между муниципалитетами. Депутаты Госдумы совместно с правительством и представителями регионов планируют доработать инициативу, чтобы положения будущего закона исправно работали.