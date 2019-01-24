Пермь, 24 января, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В Пермском крае в течение года реорганизовали 165 детских садов и 47 школ. В планах — продолжение процесса слияния образовательных учреждений, сообщает permnews.ru.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

В минобре региона подчёркивают благую цель реформирования — повышение качества образования. В частности, чиновники делают упор на то, что в школах с малым количеством учеников невозможно создать достойную образовательную среду, при объединении у учеников появляется возможность пользоваться современной материально-технической базой.

Также в ведомстве отметили, что чаще всего речь идёт о юридическом объединении, когда вторая школа не закрывается, а становится структурным подразделением первой. При этом учителя ведут уроки в обеих школах. Так, например, объединили сейчас Заболотовскую и Кленовскую школы Большесосновского района.

Тем временем объяснения чиновников устраивают не всех родителей. Например, родительское сообщество школы № 48 Перми против объединения со школой № 49 и решилось на протест. Идея объединения школ Заболотовской и Кленовской также вызвала протесты населения. Не все родители учеников школы, которые чиновники решили реорганизовать, готовы возить детей в другое село. Своё веское слово сказала прокуратура района — решение о реорганизации принято незаконно и нарушает права детей и законодательство, поскольку не учтено мнение местного населения.

Однако такие случаи не являются массовым явлением. Глава попечительского совета школы № 48 Перми Анастасия Мальцева на своей странице в соцсети отметила:

«С молчаливого непротивления родителей и педагогов мы теряем городские школы: в Закамске среднюю школу № 70 предлагают присоединить к СОШ (средней общеобразовательной школе — ИА REGNUM ) № 14. В Мотовилихе, кроме 48-й и 49-й, сливают 112-ю и 116-ю школы». Вместе с тем она отметила, что родители других школ «просто не в курсе, что их ожидает подобное реформирование».

По данным permnews.ru, администрация Перми выпустила ряд постановлений, согласно которым несколько учебных заведений предлагается реорганизовать. В мэрии считают, что нужно объединить школы для детей с ограниченными возможностями здоровья № 54, № 9 и № 154, а также школы №20 и №18 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), среднюю школу № 70 предлагают присоединить к СОШ № 14.

Критикуя действия чиновников, Мальцева указывает на финансовую сложную ситуацию. В 2018 году из городского бюджета на образование было направлено 13,2 млрд рублей, а в 2019 году будет направлено 12,7 млрд рублей. Сокращение бюджета на 500 млн рублей приводит к сокращению средств на ежегодный текущий ремонт школ и территорий школ. Для того чтобы спрятать данный факт, достаточно объединить школы. То есть объявить одной школой два-три здания, можно даже в разных районах города, как это сделали со специализированными школами. Укрупнённое учебное заведение получает одного нового директора и начальников корпусов, то есть управленческий аппарат не уменьшится, но сокращается обслуживающий персонал здания, в частности уборщицы, гардеробщицы, сантехники, электрики.

«Но главное, что тут прячется само сокращение денег на содержание территорий, зданий, кабинетов. То есть если две отдельные школы получали каждая по определенной сумме финансирования на содержание школы, то при слиянии сумма уменьшится, а не увеличится. Значит, новому директору придётся выкручиваться изо всех сил, чтобы сохранить оба здания в надлежащем виде и пригодными для процесса обучения. А это типичная ситуация «тришкиного кафтана». Денег все равно не хватит на оба или на три здания. Поэтому часть школьных зданий через некоторое время просто придет в негодность.

По моему мнению, такое реформирование — это есть мошенничество и нанесет большой вред школам миллионного города, и думаю, что кризис, вызванный сокращением финансирования, надо решать другим путём», — резюмировала Анастасия Мальцева.