Богота, 24 января, 2019, 08:27 — ИА Регнум. В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает 24 января Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр на своей странице в Twitter.

(сс)skylark Землетрясение

Отмечается, что подземные толчки произошли в 72 км от города Букараманга, очаг залегал на глубине 170 км. О повреждениях объектов инфраструктуры, а также человеческих жертвах не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2018 года в северной части Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в районе города Букараманга на глубине 158 км.

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