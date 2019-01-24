Вашингтон, 24 января, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Своим решением признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным лидером страны президент США Дональд Трамп поставил американских дипломатов в опасность. По всей видимости, это было сделано намеренно, чтобы создать повод для дальнейшего вмешательства, в том числе вооруженного, пишет Дэниэл Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

Kremlin.ru Николас Мадуро

Так, отмечает автор, кто бы как ни относился к решению Трампа признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве нового главы латиноамериканского государства, называть, как это сделали в Государственном департаменте США, Николаса Мадуро «бывшим президентом» — крайне непродуманный шаг. Легко сказать, что у Мадуро нет никаких полномочий, но пока ему остаются верны вооруженные силы и правоохранительные органы, он де-факто контролирует страну. Поэтому объявлять руководство страны, в которой находятся американские дипломаты, нелегитимным — значит подвергать их серьезному риску без каких-либо на то веских причин.

«Администрация Трампа только что ткнула Мадуро и его союзников в глаз, встав на сторону внутриполитической оппозиции. Там серьезно думают, что когда Мадуро отреагирует на эту провокацию, он будет действовать в соответствии с теми или иными нормами, как кажется нашему правительству?» — подчеркивает Ларисон.

«Они не могут быть настолько наивными, поэтому приходится предположить, что делается попытка создать кризис, который станет поводом для более решительного вмешательства и, вероятно, прямой интервенции», — добавляет автор.

Вызывает сожаление то, что представители американской власти не хотят продумать дальнейшее развитие событий в случае кризиса. Дело в том, что в отношении Каракаса Вашингтон проводит один из наиболее жестких курсов, который к тому же не подвергается ни критическому анализу, ни какому-либо обсуждению. Сенатор-республиканец Марко Рубио и его союзники смогли сформировать крайне агрессивную политику, с которой Трамп полностью согласен.

«Членам конгресса необходимо перестать закрывать глаза на этот процесс. Они также должны сделать все, чтобы у президента не было полномочий отдавать приказ о начале военных действий против кого бы то ни было в Венесуэле», — указывает автор.

«Они также обязаны потребовать объяснений от администрации о том процессе, который привел к принятию безответственного решения признать лидера Национальной ассамблеи в качестве нового президента», — заключает он.

Напомним, ранее, 23 января, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о том, что теперь обязанности лидера латиноамериканского государства исполняет он. Гуайдо поддержал ряд стран региона, а также США. В свою очередь, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в произошедшем Вашингтон, а также заявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав американским дипломатам 72 часа на сборы.

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