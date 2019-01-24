Москва, 24 января, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Адаптацию проекта по изготовлению оборудования мусоросжигательных заводов по лицензии компании Hitachi Zosen INOVA к условиям реализации на территории России завершили специалисты Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения (АО «НПО «ЦНИИТМАШ»), сообщила пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

В рамках инициативы «Энергия из отходов» в Московской области будут построены четыре завода по термическому обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов и их переработке в энергию, созданные по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Согласно предварительному проекту, один завод сможет принимать 700 тысяч тонн ТКО в год. Пропускная способность каждой из трех его линий — 30 тонн в час. Тепловая и электрическая энергия, полученная при переработке отходов, полностью перекроет собственные потребности заводов и направит избыточный объем в энергосеть.

Исполнителем проекта стал Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического машиностроения (ВНИИАМ) — одно из подразделений ЦНИИТМАШ.

«Участие в проекте преследует три глобальные цели: дальнейшее развитие направления «Энергия из отходов», повышение уровня локализации оборудования в последующих заводах и повышение рентабельности проекта за счет снижения себестоимости изготовления оборудования. К работе также были привлечены и другие подразделения ЦНИИТМАШ, что позволило комплексно подойти к решению стоящих перед нами задач и обеспечить качественный результат», — пояснил директор ВНИИАМ Алексей Меркушов.

В настоящее время договор, обеспечивающий выполнение функций внутреннего технического заказчика для нужд ПАО «МЗ «ЗиО-Подольск» при реализации договоров на поставку, шефмонтаж, шефналадку оборудования для заводов по термическому обезвреживанию ТКО в Московской области и в Казани, в рамках которого ЦНИИТМАШ выполнял работы, завершен.

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