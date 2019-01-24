Амурская область, 23 марта, 2007, 12:08 — ИА Регнум. "Прокуратура готова расследовать любые виды преступлений", - такую позицию в свете возможного реформирования системы следственных органов страны занял прокурор Амурской области Владимир Чистов. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM 23 марта.

Речь о перспективах создания Следственного комитета, по словам Чистова, шла еще в декабре 2006 года в Кремле, на координационном совещании руководителей правоохранительных органов при президенте РФ. Спикер Госдумы Борис Грызлов тогда выдвинул идею об организации в системе прокуратуры параллельной структуры по расследованию уголовных дел. "Сейчас у генерального прокурора есть первый зам, курирующий вопросы следствия, - поясняет Чистов, - а предлагается на законодательном уровне закрепить назначение этого лица по представлению генпрокурора Советом Федерации. Таким образом, он выходит из-под непосредственного подчинения генпрокурора и выстраивает собственную структуру".

Сейчас, по данным прокуроров, их структура единоначальна - генеральный прокурор руководит всеми нижестоящими сотрудниками, однако первые замы прокуроров всех уровней, занимающиеся расследованиями, в процессуальном плане напрямую генпрокурору не подчиняются, а только организационно - техника, финансы, зарплаты, квартиры и т. п. Принцип единоначалия в судебной власти заложен Конституцией РФ. "И чтобы изменить это, - говорит главный амурский прокурор, - и ввести Следственный комитет, нужно изменение Конституции. Пойдет на изменение Конституции действующая власть - будем работать, но в целом прокуратура готова расследовать любые виды преступлений. У нее и сейчас существует такое право - забрать любое уголовное дело из любого органа дознания или следствия и закончить его".

Далее прокурор Приамурья пояснил: "Согласно инициативе по созданию Следственного комитета, прокуратуре планируется оставить в том же объеме надзорные функции и исключительное право забрать из комитета любое уголовное дело и закончить его. Моя точка зрения - я считаю, что прокуратура готова взять на себя такое бремя - расследовать все уголовные дела".

Основную массу преступлений в стране сейчас расследуют органы МВД, а наиболее сложные и опасные - органы прокуратуры, сообщил собеседник корреспондента ИА REGNUM. Это убийства, взятки, злоупотребления, превышение власти, халатность в отношении всех специальных субъектов - от депутатов до дознавателей. Часть уголовных дел расследует таможня, часть - пограничная служба, ФСБ - у них тоже своя подследственность есть. "Как сделать единое следствие, какое законодательство нужно менять? Я на этот вопрос еще не услышал ответа", - подытожил прокурор Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 марта, Госдума РФ рассматривает законопроект, существенно реформирующий всю систему работы следственных органов. А именно, в составе Генпрокуратуры предлагается сформировать Следственный комитет со своими органами на местах, руководство которого будет утверждаться Советом Федерации по предложению президента. То есть будет почти самостоятельный орган, который будет заниматься расследованием уголовных дел по тем статьям, которые закреплены за прокуратурой. У прежней прокуратуры останутся только функции надзора.