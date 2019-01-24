Луганск, 24 января, 2019, 08:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 24 января официальный сайт оборонного ведомства.

Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённого пункта Калиново-Борщеватое и памятника Князю Игорю.

Украинские силовики обстреляли Калиново-Попасную из РПГ, зенитной установки и крупнокалиберного стрелкового оружия. Позже ВСУ выпустили по населённому пункту восемь мин калибра 120 мм со стороны села Новоалександровка, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

Возле памятника Князю Игорю зафиксировано применение подствольных гранатомётов ГП-25 со стороны ВСУ.

Данные о разрушениях и жертвах уточняются.

Напомним, сутками ранее ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив, в частности, 82-мм миномёты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР рассказал, что с начала 2019 года ВСУ трижды обстреляли школу в населённом пункте Золотое-5. Он призвал представителей ООН отреагировать на действия украинских силовиков.

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