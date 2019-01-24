Москва, 24 января, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Жителей России предупреждают, что в различных странах мира в последнее время отмечается значительное повышение заболеваемости лихорадкой Денге, сообщили в Роспотребнадзоре.

Москит

С начала 2019 года вспышки заболевания отмечены в 20 странах, в частности, в Аргентине, Малайзии, Филиппинах, Лаосе, Камбодже, Сингапуре, Мьянме, Индии и др.

Кроме того, участились случаи завоза лихорадки Денге в Россию. Если в 2012 году было зафиксировано 63 случая, то в 2017 году — 196, а за 11 месяцев 2018 года — 212 случаев.

Новый всплеск лихорадки денге в Бангладеш

Ведомство рекомендует российским гражданам при планировании поездок за рубеж учитывают данное обстоятельство.

Читайте также: Ростуризм предупреждает о вспышке лихорадки Денге на Филиппинах

Как сообщало ИА REGNUM, источником инфекции являются обезьяны и летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами. Симптомы — резкое повышение температуры до 39 градусов, озноб, сильные головные боли, расстройство желудка, появление сыпи.

Подробнее: Роспотребнадзор зафиксировал 150 случаев завоза лихорадки Денге за полгода