Багдад, 24 января, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции нанесли очередной удар по территории Ирака, в результате чего погибли двое мирных граждан, сообщает 24 января Rudaw.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

Удар был нанесен по территории Иракского Курдистана в провинции Дахук. В ходе бомбардировок также пострадали два человека, в настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Напомним, ВВС Турции регулярно наносят авиаудары по территории соседнего государства Ирак. Целью военных являются позиции Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией.