Казань, 24 января, 2019, 07:26 — ИА Регнум. В Казани горожанин на свалке у дома обнаружил портреты, оформленные в стиле тех, что ежегодно несут в память о героях Великой Отечественной войны на акции «Бессмертный полк». Установить, кому принадлежат портреты, он не смог и обратился в казанское СМИ, в комментариях которому назвал такое отношение к портретам предков кощунственным. Горожане отозвались на ситуацию и даже попытались по фамилии, упомянутой на одном из портретов, найти изображённого по базам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Presidential Press and Information Office Бессмертный полк

Мужчина выносил мусор 18 декабря 2018 года и на свалке возле дома №28 в районе Сибирского тракта обнаружил портрет ветерана, оформленный в таком же стиле, как в «Бессмертном полке». На портрете были указаны фамилия и годы жизни.

«Когда увидел портрет, то сперва отошёл от мусорки, но потом вытащил его из забора — оказалось, что там два фото. На портретах с обратной стороны был двусторонний скотч. Видимо, кто-то их использовал на акции и после выбросил», — цитирует Андрея издание «Бизнес-онлайн», в которое он обратился после того, как сам не смог установить владельцев портретов самостоятельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в столице Татарии в акции «Бессмертный полк» приняли участие 163 тыс. человек.

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История с обнаруженными в мусоре портретами не оставила равнодушными жителей региона:

«Знали бы наши павшие деды, что стало со страной, за которую они не щадили своих жизней», «Пусть стыдно будет тому, кто выбросил», «Кощунство!», «Ужас какой. Не хочется думать, что специально выбросили. Разные обстоятельства у людей бывают. Пусть найдутся родственники и заберут скорее портрет. Мы ходили на «Бессмертный полк», и не по принуждению. И плакали весь путь, и видели искренность людей. Не надо опошлять», «Могли при переезде новые хозяева все выкинуть. Не судите строго, «ибо они не ведают чего творят». Есть в них ещё совесть, рядом с мусорной поставили, а не выкинули в неё. Жалко потерянное поколение, которое не понимает, какой ценой досталось нам спокойное мирное небо над головой! Вечная память Бессмертному полку! Он — бессмертный!», «Видеть такое стыдно. Стыдно, противно, прискорбно».

Звучали и мнение, что это чей-то фейк:

«Судя по наградам, должен быть в базах, например, на сайте «Память народа», но там человека с такой фамилией нет. Больше похоже на черный фейк», «В ОБД «Мемориал» такого тоже нет».