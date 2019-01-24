Москва, 24 января, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Рубль 23 января вспомнил о слегка подзабытом росте. Если с утра российская валюта немного дешевела к доллару и совсем незначительно повышалась по отношению к евро, то к вечеру рубль перешел к довольно уверенному росту по отношению к обеим мировым резервным валютам. К вечеру рубль подорожал к американской валюте на 0,37%, а к европейской укрепился на 0,28%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Скорее всего, на рубль оказало позитивное влияние телеинтервью главы Сбербанка Германа Грефа, в котором он спрогнозировал, что Центробанк повысит в 2019 году ключевую процентную ставку как минимум один раз, но до конца года эта тенденция будет «переломлена».

Вышедшие в среду данные Росстата по промышленному производству за 2018 год, которое выросло на 2,9%, также создали положительный фон для роста российской национальной валюты. Еще одним фактором укрепления рубля стал рост цены на нефть. К вечеру 23 января цена нефти сорта Brent выросла на 0,18%, до $61,39 за баррель.

Минфин в среду провел на Московской бирже два аукциона по размещению выпусков ОФЗ-ПД, и оба не вполне удачно. Выпуск ОФЗ 26 209 объемом 20 млрд руб. со сроком погашения в июле 2022 года был размещен чуть более чем наполовину — всего на 10,017 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,04% годовых. Выпуск 15-летних ОФЗ-ПД 26 225 объемом 10 млрд руб. с погашением в мае 2034 года был размещен немного удачнее, но тоже не полностью — всего на 7,49 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,47% годовых.

Курс евро к доллару 23 января незначительно понизился на 0,0026% из-за протестов в Греции и Франции и нестабильности с Брекситом. Исходя из позитивного новостного фона для России, прогноз на сегодня, 24 января, меняется: доллар будет торговаться в диапазоне 66−67 руб., курс евро — 75−76 руб.

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