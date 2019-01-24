ЕС выделяет деньги на отделение от России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В ПМР в отставку отправлен спикер парламента;
- В Литве если у тебя родственник в Газпроме, значит, ты враг;
- ЕС выделил Прибалтике деньги на отделение от энергосистемы России;
- Продолжается кризис с выходом Великобритании из ЕС;
- В США назвали цели в кампании против договора РСМД.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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